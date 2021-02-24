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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

- Hırsızlık anından görüntü

Ya Sonra Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-- Şahsın adliyeye sevki
-- Detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2 ayrı adresten park halindeki motosikletleri çalan şahıs, önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre Gölcük’te meydana gelen 2 ayrı motor hırsızlığı sonrasında Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, inceleme başlattı. Motosikletleri çalan şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahsın kimliğini tespit etti. Tespit üzerine şahsı takibe alan ekipler, H.C. adlı şahsı, İzmit’te yaşadığı ikamete düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.C., Gölcük Adliyesine sevk edildi. Öte yandan Gölcük’te iki ayrı adreste motosiklet çalan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir binanın önüne gelen şahıs, park halindeki motosikleti eliyle sürükleyerek götürmeye başlıyor. Binanın önünden motosikleti alan şahıs bir süre sonra gözden kayboluyor. (GY-
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