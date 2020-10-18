Motosiklet çantasında uyuşturucu taşıyan zanlı yakalandı



- Şişli’de motosikletinin arka çantasında uyuşturucu taşıyan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli Yaşar Ö. adliyeye sevk edilen zanlı, serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli Motosikletli Polis Timleri tarafından 17 Ekim’de bir motosiklet sürücüsü şüpheli hareketleri üzerine durduruldu. Polis ekipleri tarafından motosikletin arka çantasında yapılan aramada sonradan dikilmiş bir bölmede 3 parça halinde ağırlığı 8,67 gram gelen marihuana maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli Yaşar Ö. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, serbest bırakıldı.



loading...