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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

- Moskova'da sel ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

- Sel baskınlarından detaylar

Sağanak Yağış Su Baskını Hava Sıcaklıkları Metro İstasyonu Şiddetli Yağış 

-- Elektrik santrallerinin patlamasından detaylar
-- Metro istasyonlarına su basma anlarından detaylar
-- Selde mahsur kalan Moskovalılardan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

- Rusya'nın başkenti Moskova'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle su baskınları yaşanırken, hayat durma noktasına geldi. Rusya'nın başkenti Moskova’da geçtiğimiz haftadan bu yana hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde yaşanırken, bugün öğle saatlerinde ise sağanak yağış ve fırtına meydana geldi. Moskova’da şiddetli yağış nedeni ile birçok noktada su baskını ve sel etkili olurken, fırtına nedeni ile bazı binaların çatıları uçtu. Meydana gelen sel sonucu birçok araç yollarda kaldı. Şiddetli yağış sonucu birçok metro istasyonunu su basarken, ulaşımda da aksama yaşandı. Yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin birçok noktasında elektrik santrallerinde meydana gelen patlamanın ardından elektrik kesintileri yaşandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'daki sel nedeniyle ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
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