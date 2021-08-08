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Morg önünde büyük acı...Kaza sonrası teşhis edilen cenazeler ailelerine teslim ediliyor
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Morg önünde büyük acı...Kaza sonrası teşhis edilen cenazeler ailelerine teslim ediliyor

Morg önünde büyük acı...Kaza sonrası teşhis edilen cenazeler ailelerine teslim ediliyor

Kazada hayatını kaybeden ailelerin cenazeleri alma grüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hastane Cenaze 


- Balıkesir-Edremit Çevre Yolunda sabaha karşı meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı. Balıkesir-Edremit çevre yolu üzerinde sabah saat 04.40 sıralarında meydana gelen kazada olay yerinde 11, hastanede ise 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yolcu listelerinde belirlenen isimlerin yakınları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne çağrıldı. Hastane morgunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına teşhis yaptırıldı. Teşhis için hastaneye gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi. Teşhis işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı. Kazada hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin kimliği tespit edilirken, 1 cenaze ailesine teslim edildi. (ÖK-BD-
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