Miras kavgasında kan aktı...Tartıştığı kuzenini cadde ortasında tüfekle vurdu

-OLAY YERİ

-ZEKİ G.'NİN EMNİYETE GETİRİLMESİ

-DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında Aktaş mahallesi PTT caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A. ile Zeki G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G. kuzeni Necati A.’yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu. Necati A. kanlar içinde yerde kalırken, kuzenini vuran Zeki G. yaşadığı Sultanbey köyüne kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Necati A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evinde yakalandı Kuzenini vuran Zeki G.’yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G.’nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı. Zeki G., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

