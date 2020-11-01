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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Minsk sokakları yeniden karıştı - Belarus'ta polisten göstericilere sert müdahale

- Minsk sokakları yeniden karıştı - Belarus'ta polisten göstericilere sert müdahale

Zırhlı araçlardan detaylar

Ses Bombası Metro İstasyonu İnsan Hakları Plastik Mermi Harekete Geç 

-Toplanma alanlarından detaylar
-Polis müdahalelerinden detaylar
-Polisin biber gazlı müdahalesinden

( MİNSK ) - Minsk sokakları yeniden karıştı- Belarus'ta polisten göstericilere sert müdahale MİNSK

- Belarus’ta Lukaşenko karşıtı gösterilerde polis, biber gazı, ses bombası ve plastik mermilerle göstericilere müdahale ederken, birçok gösterici gözaltına alındı. Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanınca muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek taraftarlarını sokağa çağırmıştı. Aylardır ara ara devam eden gösterilerde 1 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralanmıştı. Protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmaya devam ederken, muhalefet kanadı sokakları terk etmeme konusunda ısrarlı davranıyor. Bugün başkent Misnk'te 10 binden fazla gösterici bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Lukaşenko'nun istifasının istendiği gösterilere polis sert müdahale etti. Polis göstericilere göz yaşartıcı bomba sıktı Göstericilere karşı gece saatlerinden itibaren hazırlık yapan polis, 3 metro istasyonu ve bazı caddeleri kapattı. Sabah saatlerinde göstericiler bazı sokaklarda toplanmaya başlarken, öğle saatlerine doğru Bağımsızlık Meydanı’na doğru hareket etti. Polis yürüyüşlerde göstericileri uyararak gösterilerin yasal olmadığını belirtti.
300 kişilik bir grup yürüyüşlerine devam ederken, polis ablukasını aşmayı başardı. Diğer gruplar da yine polis ablukalarına doğru harekete geçince Belarus polisi tarafından biber gazı, ses bombası ve plastik mermilerle göstericilere müdahale edildi. Gözaltı sayıları artıyor Gösterilerde polis tarafından gazeteciler gözaltına alınırken, Polonya, Belarus ve Rusya’dan bazı gazeteciler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İnsan hakları örgütleri tarafından gözaltına alınanların sayıları için tespit çalışmaları devam ederken, Belarus’un muhalif basın organları şu ana kadar 100’e yakın protestocunun gözaltı merkezlerine götürüldüğünü aktardı. Minsk sokaklarında birçok grup dağıtılırken, bazı gruplar ile polisler arasındaki çatışmaların devam ettiği ve polisin gözaltı işlemlerine devam ettiği belirtildi.
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