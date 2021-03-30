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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Minik Enes beton bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

Minik Enes beton bloğun altında kalarak hayatını kaybetti

Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Aile üyelerinin feryadından görüntü
-Cenazenin kaldırılmasından görüntü
-Çocuğun üzerine düşen beton bloktan görüntü
-Enes Koray’ın fotoğrafı
-Detaylar

( DENİZLİ )- Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı DENİZLİ

- Denizli’de arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada üzerine düşen baca çemberi nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi öğrenen yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; altyapı çalışmalarını devam ettiği sokakta birkaç çocuk oyun oynamaya başladı.
Diğer çocukların dağılmasıyla ağabey Hüseyin Koray (8), ile kardeşi Enes Koray (6), oyun oynamaya devam etti. Kısa süre sonra ise ağabey yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar olay yerine koştu. Kanalizasyon çalışmalarında kullanılan ve baca çemberi olarak adlandırılan beton taş bloğu Enes Koray’ın üzerine düştüğü anlaşıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu minik Enes’in hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı Polis ekipleri çevrede geniş güvenlikleri aldı. Acılı haberi duyarak olay yerine gelen aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı. Aile üyeleri ve sağlık çalışanları evladını kaybeden anneyi sakinleştirmekte güçlük çekti. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından minik Enes’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay yerinde çalışan işçiler ise ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (FP-MB-
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