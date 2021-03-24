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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

- Güvenlik kamerasından görüntü

Polis Hastane Kamera Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 

-- Kaza yerinden görüntü
-- Ambulans ve itfaiye ekiplerinden görüntü
-- Detaylar

( KAYSERİ )- Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Sandıkçı sokak üzerinde diyaliz hastalarını taşıyan 06 FP 6242 plakalı minibüs ile 27 DK 099 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada; minibüste bulunan 2 kişi ile birlikte otomobil sürücüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ayrıca aydınlatma direği de devrildi. Araçlar, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, meydana gelen feci kaza çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (TB-
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