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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden detay

Hastane Jandarma Bild 

-Yaralılardan detay
-Kazaya karışan araçlardan detay
-Ekiplerin müdahalesinden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Karayolu Çakırlı altı mevkiinde minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılırken, kaza sonrası yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Çakırlı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Murat Köse (61) idaresindeki 34 BLS 055 plakalı minibüs Orhangazi’den İznik istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelmekte olan Serkan Yelken (43) idaresindeki 16 AIG 535 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobil içinde sıkıştı Kaza sonrasında minibüs bir süre sürüklendikten sonra devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu. Otomobil sürücüsü yaralı şekilde araç içinde sıkışırken, kazada minibüs sürücüsü Murat Köse ile birlikte yanında bulunan Azerbaycan uyruklu olduğu belirlenen Mahym Agajanova (48) yaralandı. Yaralı kadın minibüsten dışarı savrulurken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri kaza sonrasında yaralılara müdahale etti. Ortalık savaş alanına döndü Kaza sonrasında ortalık savaş alanına dönerken, kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Serkan Yelken’i sıkıştığı yerden çıkarırken, yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (MÖ-GB-
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