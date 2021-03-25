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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Milli sporcu Ayşe Bozkurt, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Milli sporcu Ayşe Bozkurt, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

-Ayşe Bozkurt müsabakada koşarken detaylar

Pons Milli Takım Yurt Dışı Şampiyon Milli Sporcu 

--Ayşe Bozkurt ile yapılan son röportaj

- İZMİR

- Türkiye Oryantring Şampiyonası’nda Türkiye birinciliği ve ikinciliği dereceleri bulunan İzmirli milli sporcu Ayşe Bozkurt, 1-4 Nisan’da Karabük’te 3. Kademe Oryantring Yarışması, mayıs ayı sonunda da Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya başladı.
İzmir’in Dikili ilçesinde ikamet eden milli sporcu Ayşe Bozkurt, yeni hedefleri için çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası için milli takıma seçilen başarılı sporcu, Sırbistan’da nisan ayında düzenlenmesi planlanan Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'nın pandemi sebebiyle ekim ayına ertelenmesi üzerine 1-4 Nisan’da Karabük’te 3. Kademe Oryantring Yarışması, mayıs sonunda da Amasya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya başladı.
Dikili Belediyesi'nin sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren Ayşe Bozkurt, "Pandemi sürecinde antrenman yapmak zorlaşsa da daha izole bir şekilde yaşayarak, sağlığıma ve beslenmeme dikkat ederek Dikili’de yoğun bir çalışma içerisindeyim. Sırbistan’da düzenlenecek olan şampiyona için güzel bir başarı almıştım ancak erteleme kararı geldi. Bu nedenle öncelikler arasında Karabük ve Amasya’daki organizasyonlar var. İleride hem yurt içinde hem de yurt dışında oryantiring branşında yeni başarılar hedefliyorum. Ülkemi de yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek ve saygın bir konuma getirmek en büyük arzum" dedi.

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