Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza’yı kabul etti

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza’yı ağırladı. Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabı, Bakan Akar’ın Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı ağırladığını duyurdu. MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda buluşma anından fotoğraf ve görüntülerle yayınlanarak “Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza’yı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı” ifadeleri kullanıldı.
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