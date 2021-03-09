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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti - Bakan Akar Romanya'da

- Milli Savunma Bakanı Akar Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti - Bakan Akar Romanya'da

Bakan Akar'ın uçaktan inişi

-karşılama
-Büyükelçilikten detaylar
-Akar'ın şeref defterine not düştüğü anlar

( BÜKREŞ ) - Milli Savunma Bakanı Akar Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti- Bakan Akar Romanya'da BÜKREŞ

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Romanya’da Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti. Akar, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.
Büyükelçi Füsun Aramaz’dan bilgi alan Bakan Akar, Büyükelçilik şeref defterine şunları yazdı: “Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya’da bulunmaktan ve Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bükreş Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır."
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