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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da - Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü

- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da - Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü

Akar'ın uçaktan inişi

General Başkent 

-Akar'ın karşılanması
-Akar'ın Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüşmesi

( TRABLUS ) - Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da- Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü TRABLUS

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Libya’ya geldi. Bakan Akar, temasları kapsamında Trablus'ta Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Libya’ya geldi. Bakan Akar havaalanında yetkililer tarafından karşılanmasının ardından temaslarına başladı.
Akar, başkent Trablus'ta Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek olan Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
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