Milli Savunma Bakanı Akar: 'Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok'



- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile İzmir AFAD Koordinasyon Merkezini ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Akar, maalesef tüm tedbirlere rağmen sel ve depremlerin önlenemediğini ifade ede ederek, "Mesele bunların olmaması değil, olduktan sonra ne yapmamız gerektiği. Devletimiz özellikle 1999 depreminde sonra çok büyük dersler çıkardı. Bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız etkilerini azaltmak için afetler konusunda gerçekten çok önemli tedbirler aldılar, almaya devam ediyorlar." dedi.

Depremin başında itibaren Ankara ve bölgede gerekli kriz merkezlerini kurarak duruma hakim olduklarını anlatan Bakan Akar, alınan bilgiler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin süratle karşılandığını söyledi.



Akar şöyle devam etti: "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok. Valiliğimiz ve bakanlıklardan gelen talepler neticesinde uçaklarımız Kayseri, Ankara, Erzurum, Diyarbakır'dan kalkmak suretiyle AFAD timleri başta olmak üzere personel ve araçların bölgeye nakli konusunda yoğun bir çalışma içinde oldular. Toplam 20 civarında sorti yapıldı. Ankara'dan gönderdiğimiz Harita Genel Komutanlığı uçağıyla arazinin tespitiyle önümüzdeki dönemde kullanılmak üzere temel dataların alınması da mümkün oldu." Mehmetçik fedakar bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor Mehmetçik'in ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Elif kızımızın 65 saat sonra kurtulması gibi hala enkaz altında kalanların da kurtulmasını temenni ediyoruz. Arkadaşlarımız kahramanca hassa çalışmalarını sürdürüyorlar. Binlerce yıllık tarihimizden süzülen milli manevi değerlerimiz var. Kederde ve kıvançta biriz ve beraberiz. Millet olmanın özelliği budur. Tüm kurumlarımız, devletimizin şefkatini, iradesini, fedakarlığını göstermek suretiyle acıları azaltmak için büyük bir gayret içinde. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını azaltmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalar devam edecek. En az hasarla bu konunun bitmesine gayret gösteriyoruz. Buradan çıkarılacak dersler var. Biz de Bakanlık ve TSK olarak milletimizin emrindeyiz." şeklinde konuştu.

(ÖA-



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