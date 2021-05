-detay

-Bakan Selçuk'un açıklamaları

-detay



( BAKÜ ) - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Guba'da STEAM Merkezi'nin açılışına katıldı- Selçuk: "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" BAKÜ



- Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye olarak her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Bakan Selçuk, başkent Bakü’den yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan Guba kentinde STEAM Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı.

Science, Technology, Engineering, Art ve Mathematics kelimelerinin birleşiminden oluşan “STEAM Merkezi”nin açılış töreninde Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer yer aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ziya Selçuk, "Guba’da bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Eğitim Bakanı, Sayın Büyükelçimiz, Sayın milletvekillerimiz hep beraber Guba’da istiklal günlerinin bu önemli döneminde, bağımsızlığın 103. yıl dönümünde bulunmaktan çok büyük bir sevinç duyuyoruz” dedi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Azerbaycan Eğitim Bakanlığı arasında neler yapılabileceği, hangi projelerin hayata geçirilebileceği konusunda istişarelerde bulunduklarını belirten Selçuk, ”Çeşitli kurumları ziyaret etme imkanı bulduk. Bu vesileyle yaptığımız inceleme gezilerinde de özellikle bugün Guba’da Şehitliği ziyaret etmek, Soykırım Müzesi’ni görmek, onun dışında Türkiye-Azerbaycan Dostluk Parkı’nı ziyaret etme fırsatı yakaladık" şeklinde konuştu.

Selçuk, "Buralarda gördük ki kardeşliğin, dostluğun, beraberce çalışma arzusunun doruğa tırmandığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık söylemlerden ziyade eylemlerin, işlerin, çalışmaların gündeme geldiği bir dönemden söz ediyoruz. Bundan sonra iki Bakan olarak biraz önce açılışını yaptığımız STEAM Merkezi gibi merkezler, gerek mesleki eğitim konusundaki iş birlikleri, öğretmen eğitimi konusundaki yapılacak ortak projeler bizim için hemen önümüzdeki dönemde ele alacağımız konular” ifadelerini kullandı. “Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız” İki ülkenin tecrübelerinin güçlü bir iş birliği içerisinde aktarılarak mesafe alacağına vurgu yapan Selçuk, "Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz her türlü iş birliğine ve tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz ve Türkiye halkının sevinci, mutluluğu, selamlarımı da bu vesileyle Azerbaycan halkına iletmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı” dedi.

Bakan Selçuk konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ”Eğitim alanında özellikle lise seviyesinde mesleki eğitim de bazı projelerimiz var. Bu projeler arasında dijital dünyada becerilerin geliştirilmesi, hem bazı teknisyenlerin yetiştirilmesi konusunda ortak çalışmaların yapılması, çocuklarımızın meslek liselerinde sertifikalandırılması, dünya standartlarında eğitimler vererek dünyanın her yerinde geçerli sertifikalar, diplomalar konusunda çalışıyoruz. Çalıştığımız bir başka konuya da değinmek gerekirse öğretmenlerimizin yeterliliklerinin becerilerinin geliştirilmesi konusunda ele alıyoruz. Bu arada uzaktan eğitim de dijital eğitimde eğitimin sürdürülmesi konusunda dünya çapında bir projemiz oldu ve dünya birincisi olduk. Buradaki tecrübelerimizi de paylaşmak noktasında iş birliklerimiz sürüyor.” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Azerbaycan temasları 29 Mayıs’ta sona erecek.