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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Millî Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna’da

Millî Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna’da

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( ANKARA ) ANKARA

Toplantı Forma 


- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte "2+2" formatındaki toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kiev'e gitti. Programları kapsamında Kırım Tatar temsilcileri ile de bir araya gelen Bakanlar Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Emine Cebbarova, Türkiye-Ukrayna Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Rustem Umerov ve Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz ile bir araya geldi. Görüşmede Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.
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