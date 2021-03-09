Mihalıççık dağlarındaki yaban hayvanlar unutulmadı



- Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından Mihalıççık ilçesinde yaban hayvanlara yönelik yapılan yemleme çalışması drone ile havadan görüntülendi. Kış aylarında yem bulmakta zorlanan doğada yaşayan hayvanları yemleme çalışmaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanlar tarafından sürdürülüyor. Ekipler, son olarak Mihalıççık ilçesinde yemleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada, 6 kamyonet ile 1 kamyon kullanıldı. Bir kamyon yüklü olan saman ve diğer yiyecekler dağlara hayvanların ulaşabileceği alanlara bırakıldı. Kış aylarında yem bulmakta zorlanan binlerce hayvan bu sayede ölmekten de kurtulmuş oldu. Yapılan yemleme çalışması ise drone ile an ve an kaydedildi. Yemleme sırasında drone ile çekilen görüntüler ise güzel görüntüler oluşturdu. (AS-Y)



loading...