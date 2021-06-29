Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı

Mezuniyet için fotoğraf çekimine gittiler, dönüşte kaza yaptılar: 5 yaralı

Kaza yeri detayları

İlk Müdahale Mezuniyet Polis Ekipleri Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Mezuniyet kepleri
-Detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı SİVAS

- Sivas’ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden 5 genç içinde bulundukları otomobilin kaza yapması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas Kent merkezi Paşabahçe yolunda meydana geldi. Paşabahçe istikametinden kent merkezine gelen 58 FV 268 plakalı Fiat markalı otomobil viraja girdiği sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sebebiyle yol araç trafiğine bir süre kapandı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan 4 arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şahısların mezuniyet fotoğrafı çekiminden gelirken kaza yaptıkları düşünülüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DK-GF-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement