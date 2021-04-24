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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Metina'ya kara harekatı başladı

Metina'ya kara harekatı başladı

Operasyondan detay

( HAKKARİ )- Süper kobra helikopterleri ile de bölgeye özel kuvvetlerin bırakıldığı öğrenildi HAKKARİ

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- Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Harekatta ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için chaff fişekleri kullanıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi.
Harekata F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri, ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurları ve taarruz helikopterleri katılıyor.Metina bölgesine süper kobralar ile özel kuvvetler indirilirken, operasyon sırasında karşı taraftan atılacak olan ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için chaff fişeklerinin de kullanıldığı belirtildi.
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