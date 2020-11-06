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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı

Mersinli çocuklar İzmirli depremzedeler için narenciye topladı

- Çocukların bahçede mandalina toplaması - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın konuşmasıTürkiye İzmir için tek yürek - Çocuklar tarafından toplanan narenciye ürünleri İzmir'e gönderilecekMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde çocuklar tarafından toplanan narenciye ürünleri İzmir'deki depremzedelere gönderilecek.Akdeniz Belediyesince Karacailyas Mahallesi'ndeki düzenlenen etkinlikte bir araya gelen çocuklar buradaki bahçelerden narenciye topladı.Topladıkları narenciye ürünlerini kasalara yerleştiren çocuklara Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eşlik etti.Hafta sonu da toplanması planlanan 15 ton narenciye 9 Kasım'da İzmir'e gönderilecek.Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen çocukları ve aileleri unutmadıklarını söyledi.

İzmir'deki tüm aile ve çocuklara geçmiş olsun temennisinde bulunan Gültak, şunları kaydetti:"Mucizeler eseriyle kurtulan bebeklerimizi unutmayalım. Biz buradaki çocuklarımızla narenciye topladık. Bunları bir tır yapıp Kızılay aracılığıyla İzmir'e ulaştıracağız. Çocuklarımız sizin aracılığınızla İzmir'deki arkadaşlarına ve yaşıtlarına selamlarını yolladılar. Onların acılarını, sıkıntılarını burada paylaştılar. Güler yüzleri ve sempatik davranışlarıyla onlara moral yolladılar."

Depremzede Bebek Deprem Sempatik Geçmiş Olsun 

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