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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 7 mahallenin yolu açıldı

MERSİN - Yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 7 mahallenin yolu açıldı

- İş makinelerinin kardan kapalı yolu açma çalışması Mersin 'in yüksek kesimlerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 7 mahallenin yolu açıldıMERSİN (AA) - Mersin 'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan 7 mahalledeki yollarda yeniden ulaşım sağlandı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan kar nedeniyle harekete geçti.Ekipler, bazı bölgeleri ulaşıma kapanan Tırtar, Yavca, Değnek, Arslanköy, Yedigöz, Başpınar ve Çatak mahallerinde iş makineleriyle yolları açtı.Mahallelerde buzlanma tehlikesine karşı tuzlama da yapıldı. Bölgedeki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bild Karla Mücadele Harekete Geç 

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