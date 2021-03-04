MERSİN - Yangın çıkan evdeki anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
- Yangına itfaiyenin müdahale etmesi - İtfaiye ekiplerinin yangının çıktığı evin içindeki çalışması - İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili bilgi alması - Bilgen Apartmanı tabelası - Yangını söndüren itfaiye erlerinin, polis ekipleri ile birlikte su hortumlarını toplaması Mersin 'de yangın çıkan evdeki anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardıMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü, ikametteki Suriyeli anne ve 4 çocuğunu vatandaşlar kurtardı.Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir binanın 2. katında Suriye uyruklu ailenin oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirip, ilk müdahaleyi de yangın söndürme tüpüyle yaptı.Bu sırada evde 4 çocuk ve anne bulunduğunu öğrenen vatandaşlar, onları da dışarı çıkardı.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım