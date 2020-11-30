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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara 'drone' destekli operasyon: 3 gözaltı

MERSİN - Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara 'drone' destekli operasyon: 3 gözaltı

MERSİN - Uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı - Drone ile şüpheli aracın takip anları - Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntüleri Mersin 'de uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı - Drone ile takip edilen otomobilde 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüphelilerden 2'si tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "drone" ile takip edilen otomobilde 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı otomobili "drone" ile takibe alarak Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı.Bagajdaki aramada 3 çantada bulunan 78 pakette 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, polisin takip ettiği araç drone kamerasıyla görüntülendi.

Adli Kontrol Uyuşturucu Kamera Harekete Geç Polis Ekipleri 

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