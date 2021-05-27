MERSİN- Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
- Zanlının araca bindirilmesi - Aracın gidişi Mersin 'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün sokakta tartıştığı Müslüm Pater'i (27) bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla aranan S.K'nin (26) saklandığı adresi tespit etti.Zanlı, polislerce düzenlenen operasyonda yakalandı.Dün, Güneş Mahallesi'nde Pater ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, S.K'nin bıçakladığı iddia edilen Pater kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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