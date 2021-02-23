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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Mersinli çocuklar Torosların zirvesinden getirilen karla sevindi

MERSİN - Mersinli çocuklar Torosların zirvesinden getirilen karla sevindi

- Karla oynayıp kayan çocuklar - Kar topu oynayan çocuklar - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın çocuklarla kar topu oynaması - Tarhan'ın konuşması Mersin li çocuklar Torosların zirvesinden getirilen karla sevindiMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde kentin yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen kar, çocukları mutlu etti.Belediye ekipleri, bahardan kalma günlerin yaşandığı kentte, çocukların kar görüp, kar topu oynayabilmesi için çalışma yaptı. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden kamyonlarla getirilen kar, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgede bir bahçeyi beyaza bürüdü.Bahçeye dökülen karların üstüne çıkan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bahardan kalma günlerin yaşandığı şehirde çocukların kar görmekten çok mutlu olduğunu belirterek, " Mersin 'de ve Mezitli'de çocuklar kar görmüyorlar. Biz de kar topu oynamak için gidemeyen çocuklarımızı düşünerek, Toroslardan kamyonla kar getirdik. Bu sevinci ve coşkuyu görünce, çok iyi bir şey yaptığımızı anlıyoruz." ifadelerini kullandı.Kent merkezinde kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar da belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kar Topu Kar Sürprizi 

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