Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak

MERSİN - Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacak

- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kemik İliği Nakil Merkezi - Birimleririn anlatılması - Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hemotoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Anıl Tombak ile röportaj - Toplu fotoğraf çekilmesi Mersin Üniversitesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi hastalara umut olacakMERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi'nde açılan Kemik İliği Nakil Merkezi bölgedeki hastalara umut olacak.Sağlık Bakanlığından alınan ruhsatla MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde hizmete açılan merkezde ilk ilik nakli 2 - 3 hafta içerisinde yapılmaya başlayacak.Tam donanımlı 6 yataklı hizmete açılan merkezde kök hücre işleme, bulundurma ve dondurma üniteleri yer alıyor.Kendi yaşadıkları şehirde bu tedaviyi olma şansı yakalayacak hastalara umut olacak merkez kısa süre sonra hasta kabulüne başlayacak.MEÜ Tıp Fakültesi Erişkin Hemotoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Anıl Tombak, AA muhabirine, merkezdeki tüm teknolojik alt yapıların tamamlandığını söyledi.

Merkezin kentteki hastalara avantaj sağlayacağını dile getiren Tombak, şöyle konuştu:"Başlangıçta tüm ihtiyaçları karşılayacak. Zaman içerisinde daha yoğun hasta sayısıyla karşılaştığımızda kapasitemizi artırabiliriz. Şu an 6 yatakla hizmet vereceğiz. Sadece Mersin değil çevre illere de katkısı olmasını bekliyoruz. Hastalarımızı nakil edemediğimiz dönemlerde başka illere götürüyorduk. Bu hastalarımız için zor oluyordu. Şimdi hastalarımıza en iyi hizmeti vereceğiz."

Teknoloji Muhabir Kök Hücre 

İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement