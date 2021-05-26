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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı

MERSİN - Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı

- Mut İlçe Müftüsünün Kur'an - ı Kerim okuması - Vatandaşların yağmur duası etmesi Mersin 'de küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mut ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.Toslu Yaylası'nda bir araya gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile yağmur duasına çıktı.Programda, yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur'an - ı Kerim okunmasının ardından kurban kesildi.Duada, kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.

Yağmur Duası Hayvan 

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