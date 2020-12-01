MERSİN - Kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Görüntü Dökümü: - Mersin ’de sessizliğe bürünen sahil şeridi - Boş caddeler - Boş meydanlar görüntülerMERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan genel sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe girmesiyle Mersin ’deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
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