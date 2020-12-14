MERSİN - Karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı

- Vatandaşların yunusu kurtarmaları Mersin 'de karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesi sahilinde karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı.Alınan bilgiye göre, Viranşehir Sahili'nde karaya vurmuş yavru bir yunus gören vatandaşlar, yunusu denize girerek suya çekmeye çalıştı.Vatandaşlar tarafından denize doğru çekilen yavru yunus, daha sonra gözden kayboldu.Yavru yunusun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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