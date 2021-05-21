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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MERSİN - Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

MERSİN - Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Camiden çıkanlar - Cenaze namazı - Yapılan protestolar Mersin 'de, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındıMERSİN (AA) - Mersin 'de, İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mersin 'deki Ulu Cami'nde kılınan cuma namazının ardından toplanan grup, İsrail aleyhine taşıdıkları pankartlarla bir araya geldi.Tekbirler eşliğinde dua eden grup, daha sonra Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.İsrail aleyhine slogan da atan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Namazı Cuma Namazı Basın Açıklaması Saldırı 

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