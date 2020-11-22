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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

MERSİN - Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

- Sahildengörüntüler - Bisiklet süren vatandaşlarDoğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladıMERSİN - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı Mersin 'de Kovid - 19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu gözlendi. Kısıtlamanın tamamlanmasıyla kentteki cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan işletmeler tekrar açılarak hizmet vermeye başladı.
Bazı vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki sahil bandına gelerek yürüyüş yaptı.

Koronavirüs 

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