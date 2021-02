Mersin'de sağlık çalışanları ve Covid-19 hastalarına narenciye desteği

-Limonların işleme tesisinde görüntüsü

-Limonların poşetlenmesi

-Limon kasalarının araçlara yüklenmesi

-Limon poşetlerinin kolilenmesi

-Beledi ekiplerince kolilerin vatandaşlara ulaştırılması

-İçerisinde narenciye ve gıda bulunan kolilerin vatandaşlara dağıtılması

-Narenciye ürünlerinin sağlık ocağındaki sağlıkçıları dağıtılması

-Halk Sağlığı Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır'ın açıklamaları

-Narenciye ürünlerinin vatandaşlara dağıtımından görüntü



- Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen, ‘Covid-19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi’ kapsamında hem korona virüse yakalanan vatandaşlara hem de Aile Sağlığı Merkezlerindeki sağlık çalışanlarına narenciye ürünleri ulaştırılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘Covid-19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi’, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Sosyal Hizmetler ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairelerinin koordinesinde yürütülüyor. Üreticiden alınan narenciyeler ikişer kilo portakal ve birer kilo limon olacak şekilde filelere konulup paketlendikten sonra, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının dağıtım araçlarına yükleniyor. Portakal ve limon fileleri aşhaneye getirildikten sonra oradan alınan gıda kolileri ile birlikte hastaların evlerine kadar götürülüp kapı kapı dağıtılıyor. Özenle paketlenen narenciyeler, korona virüs salgını ile mücadele eden hastaların sofrasına şifa olarak giriyor. Büyükşehir ekiplerinin bıraktığı gıda kolisi ve narenciye ürünlerini kapılarında gören karantinadaki vatandaşlar, pencerelerinden el sallayarak teşekkür etti. Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da şifa oluyor Büyükşehir Belediyesinin projesi sadece karantinadaki hastaları değil, salgında büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da kapsıyor. Ekipler, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına da hazırlanan narenciye filelerinden ulaştırıyor. Portakal ve limon desteği sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor. “Narenciye ürünlerini bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük” Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır, 2019’dan bu yana korona virüs pandemisiyle mücadele edildiğini ve hastalıkla mücadele kapsamında birçok yol arandığını ifade ederek, “Maske, mesafe ve hijyenin önemini bildiğimiz bugünlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için beslenmemize ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini de biliyoruz. Vücut direncini artırdığını bildiğimiz C vitamini, korona virüs tedavisinde de yüksek dozda kullanılmakta. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak C vitamini deposu olarak bilinen ve kentimizi sembolize eden narenciye ürünlerini, gerek soğuk algınlığı gerek korona virüs gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük. Soğuk havanın arttığı bugünlerde, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için mutlaka beslenmemize çok dikkat edelim. Her gün mutlaka narenciye ürünlerini tüketmeye dikkat edelim” dedi.





