Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Bir kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

MERSİN - Bir kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

- Tartışma anı - Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi - Arbede sırasında yaşananlar - Bir kişinin kılıçla koşarak bölgeye gelmesi - Kılıcı alan başka bir kişinin hayatını kaybeden gence saldırması Mersin 'de bir kişinin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavga güvenlik kamerasındaMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesinde, bir gencin öldüğü, gözaltına alınan 13 kişiden 8'inin tutuklandığı iki aile arasındaki kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.İlçede, 19 Mayıs'ta iki ailenin bireyleri arasında çıkan ve kesici alet darbeleri alan 21 yaşındaki Hazar Tömbül'ün yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Taraflar arasındaki arbede anının yer aldığı görüntülerde, bölgeye elinde kılıçla koşan kişiyi durduran başka biri kılıcı alarak Tömbül'e saldırıyor. Gencin de kendisini korumaya çalıştığı ve çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı görüntülerde yer alıyor.Öte yandan, kan kaybından hayatını kaybettiği bildirilen Tömbül'ün, askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. - OlaySilifke ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada Hazar Tömbül yaşamını yitirmişti.Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Kamera Güvenlik Kamerası Arbede Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement