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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Akkuyu NGS çalışanları deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi

MERSİN - Akkuyu NGS çalışanları deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi

- - Akkuyu NGS çalışanlarının sahilde temizlik çalışmalarıAkkuyu NGS çalışanları deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizlediMERSİN (AA) - Mersin 'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) çalışanları, deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahili atıklardan arındırdı.Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin yaklaşık 50 çalışanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi yürütücüleri, proje uzmanları ve gönüllüler tarafından organize edilen etkinliğe katıldı.
Taşucu Mahallesi yakınındaki plajda gerçekleştirilen etkinlikte, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunması amaçlandı.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri çerçevesinde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar maske, eldiven ve dezenfektan kullandı.Katılımcılar, plajda çöp topladı ve deniz kaplumbağalarını izleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.Araştırmacılar ve gönüllüler de katılımcılara kaplumbağa yuvalarına yönelik olası tehditler hakkında detaylı bilgi verdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Аleksei Frolov, etkinliğin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Çöplerin temizlenmesi, sadece yaşadığımız yerle ilgilenmek anlamına gelmez, aynı zamanda herkesin çevre bilincini ortaya koyması için uygun bir yöntem. Çalışanlarımızın mesai saatleri dışında bu tür etkinliklere gönüllü olarak katıldıklarını ve çevrenin korunması konusunda örnek olduklarını görmek memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Deniz Kaplumbağaları Yumurta Koronavirüs Rektör Irak 

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