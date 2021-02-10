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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Meral Kaplan’ın boşanma aşamasındaki eşinin velayet talebi reddedildi

Meral Kaplan’ın boşanma aşamasındaki eşinin velayet talebi reddedildi

Meral Kaplan’ın duruşmadan çıkışı

Boşanma Davası 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Oyuncu Meral Kaplan ile boşanma aşamasında olduğu eşi işadamı Erhan Kiani’nin davasında mahkeme, Kiani’nin velayet talebi reddetti. Oyuncu Meral Kaplan, bakıcı tarafından darp edildiğini ve işadamı eşi Erhan Kiani’nin buna karşı bir tepki göstermediğini iddia ederek 4 yıl önce boşanma davası açmıştı. Çocuğunun velayetini de isteyen Kaplan’ın yanı sıra karşı bir boşanma davası açan Kiani ise çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti. İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki davanın görülmesine devam edildi. Gizli olarak görülen duruşmaya Meral Kaplan ile Erhan Kiani ve avukatları katıldı.
Duruşmada beyanda bulunan Erhan Kiani, çocuğunun velayetini talep etti. Kiani’nin velayet talebini reddeden mahkeme, davaya ilişkin son tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (İD-YM-
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