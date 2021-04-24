Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı

- Meksikalı dedenin torun sevgisi sınır tanımadı

Dedenin torunu için şarkı söylediği anlar

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Sosyal Medya Doğum Günü Torun Sevgisi Seyahat Yasağı Göreme 


- Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Meksika ile seyahat yasağı bulunan ABD’den göçmenlik statüsü nedeniyle ayrılamayan bir kişi, ABD-Meksika sınırındaki nehrin diğer tarafında bulunan torununa yaş gününde sürpriz yaparak, şarkı söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD ve Meksika arasında seyahat yasağı devam ediyor. Isidro Gonzales, göçmenlik statüsü nedeniyle ABD’den ayrılamadığı için aylardır ailesini göremezken, bu durum 4 yaşındaki torunu Santiago’nun doğum gününü kutlamasına engel olamadı. Gonzales, ABD-Meksika sınırındaki Rio Grande nehrinin Meksika tarafında bulunan torununa yaş gününde sürpriz yaparak şarkı söyledi.

Meksikalı dedenin torunu için şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Gonzales’in, torunu için Meksika’nın geleneksel doğum günü şarkısı Las Mananitas’ı söylediği ve torununa, “Elini kaldır oğlum, nasılsın oğlum? Seni seviyorum, seni çok seviyorum" şeklinde seslendiği görülüyor. Torunu Santiago ise dedesine aynı şekilde karşılık verdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz salı günü yapılan açıklamada, Covid-19'un ülkede yayılmasını önlemek için kara sınırlarında zorunlu olmayan seyahatlere ilişkin kısıtlamaların 21 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement