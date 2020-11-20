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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Meksika’da korona kaynaklı ölümler 100 bini aştı

- Meksika’da korona kaynaklı ölümler 100 bini aştı

Meksika’dan detay

( MEKSIKO ) MEKSIKO

Lyon Akalan Sayılar 


- Meksika’da korona kaynaklı can kaybı 100 bini geçti. Korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarındaki artış devam ediyor. Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti. Elde edilen son verilerle Meksika, korona kaynaklı en fazla can kaybının yaşandığı dördüncü ülke oldu. Sağlık yetkilileri, ülkedeki toplam can kaybının 100 bin 104 oldu. Brezilya Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, salgınla mücadele geç kararlar almakla suçlandı. Ülke genelinde 1 milyon 19 bin 543 kişi korona virüse yakalandı.
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