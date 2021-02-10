-MEMATT ile yapılan çalışmalar

-detay

-Tuğgeneral Anar Kerimov röp

-Sertifika taktim etme töreni

-detay



( BAKÜ ) - Mekanik mayın temizleme aracı “MEMATT” Dağlık Karabağ’da görev yapmaya hazır- İşgalden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarına katılacak BAKÜ



- Türk üretimi “Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı” (MEMATT), Azerbaycan'daki testlerin ardından Dağlık Karabağ’da görev yapmaya hazır hale getirildi.

MEMATT, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarına katılacak. Azerbaycan, Türkiye’den aldığı “Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatlarının" (MEMATT) test ve eğitim çalışmalarını tamamladı. Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ bölgesinde mayın temizleme çalışmalarını hızlandırmak ve bölgedeki güvenlik önlemlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye’den alınan mayın temizleme teçhizatının son testleri yapıldıktan sonra kursu başarıyla tamamlayan askeri personele sertifikaları takdim edildi. "İşgalden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarına katılacak” Azerbaycan İstihkam Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Anar Kerimov yaptığı açıklamada, Türkiye’den alınan mekanik mayın temizleme teçhizatının Azerbaycan’a getirildiğini vurgulayarak, "Bununla ilgili askeri personele eğitimler verildi.

10 gün boyunca firma yetkililerinin de katıldığı eğitim programında makinenin çalıştırılması, bakımı ve tam şekilde kullanılması öğretildi. Bu makine kısa bir zamanda işgalden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarına katılacak” diye konuştu.

"Dünyada mevcut olan diğer makinelere göre daha üstün teknik özelliklere sahip" Azerbaycan’ın Türkiye’den 20 makine aldığını belirten Kerimov, “Kısa bir zamanda makine, bölgedeki çalışmalarına başlayacak. Bu makineyi kullanarak biz bölgeyi mayınlardan temizlediğimizde daha az vakit harcamış olacağız ve bu makine uzaktan kontrol edildiği için patlama olsa bile bu çalışmalar daha güvenli bir şekilde yapılacak. Bu makine mayın temizleme çalışmalarını daha hızlı bir şekilde yapmamıza katkı sağlayacak. Bu makine dünyada mevcut olan diğer makinelere göre daha üstün teknik özelliklere sahip” dedi.

MEMATT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen MEMATT’ın ilk ihracatı Azerbaycan'a yapıldı. Azerbaycan Türkiye’den 20 makine aldı.



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