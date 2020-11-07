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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti... Ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını yenisiyle değiştirdi

Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti... Ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını yenisiyle değiştirdi

Bayrağın göndere çekilmesi

Jandarma Öğrenciler Hassasiyet İstiklal 

-Öğrencilerden görüntü

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevinde ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını değiştirerek öğrencileri ziyaret etti. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nde devriye görevindeyken Akmezra İlkoğöğretim okuluna uğradı. Burada okulun yıpranmış bayrağını fark eden jandarma ekipleri yanlarında bulunan bayrakla değiştirdi. Mehmetçik tarafından yeni bayrak göndere çekilirken, öğrenciler de istiklal marşı okudu.
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