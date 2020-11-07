Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti... Ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını yenisiyle değiştirdi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevinde ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını değiştirerek öğrencileri ziyaret etti. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesi'nde devriye görevindeyken Akmezra İlkoğöğretim okuluna uğradı. Burada okulun yıpranmış bayrağını fark eden jandarma ekipleri yanlarında bulunan bayrakla değiştirdi. Mehmetçik tarafından yeni bayrak göndere çekilirken, öğrenciler de istiklal marşı okudu.



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