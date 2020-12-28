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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mehmet Akif Ersoy mezarı başında dualarla anıldı

Mehmet Akif Ersoy mezarı başında dualarla anıldı

dua edilirken görüntüler

Şehit General Irak 

-karanfil bırakılırken görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, 84’üncü ölüm yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı. İstiklal Marşı’nı yazan ve 1936 yılında vefat eden Şair Mehmet Akif Ersoy, için mezarı başında bir anma programı düzenlendi.
84’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan anma programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken katıldı.
Eyüpsultan Edirnekapı Şehitliğindeki anma programı Kuran- Kerim tilavetiyle başladı.
Ardından İstiklal Şairi Ersoy ve tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından il protokolü Şairin mezarına karanfil bıraktı. (MT-ZA-
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