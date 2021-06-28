Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MEDENİN - Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı

MEDENİN - Tunus açıklarında tekneleri arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı



: - Kurtarılan göçmenlerin tekneden inişi - Göçmenlerin bekleyişi - Göçmenlerin sıra halinde bir araca bindirilmesi - Deniz Kuvvetleri ekipleriTUNUS (AA) - Tunus 'un güneydoğusundaki Medenin kenti açıklarında bindikleri tekne arızalanan 178 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Tunus Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de seyir halindeyken Medenin kenti açıklarında arızalanan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne tespit etti.Teknede 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, 178 kişinin ise kurtarıldığı aktarılırken, düzensiz göçmenlerin Bangladeş, Mısır ve Afrika uyruklu oldukları kaydedildi.Söz konusu 2 kişinin ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bild Göç Yazılı Açıklama 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement