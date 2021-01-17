Mecidiyeköy beyaz örtü ile kaplandı, vatandaşlar manzarayı fotoğraflamaya çalıştı

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Mecidiyeköy’de oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. İstanbul genelinde dün akşam sıralarında kar yağışı başladı.

Gece boyunca etkili olan yağış sabahın ilk ışıklarında da hafif şekilde sürdü. Kar yağışı ile birlikte İstanbullular özlediği manzara kavuştu. İstanbul’un bir çok noktasında yağan kar seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Mecidiyeköy’de oluşan kartpostallık manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, bazı vatandaşların manzarayı fotoğraflamaya çalıştığı görüldü.





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