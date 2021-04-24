Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Mazgal hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

-Hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Güvenlik Kamerası Akaryakıt İstasyonu Hırsız Polis Ekipleri 


- Gaziantep’te bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmında bulunan mazgalları sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 hırsız yakalandı. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunun mazgallarını 18 Nisan gecesi sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde çalan 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit eden Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken S.N. isimli şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası kaydetti Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen hırsızlık anlarında zanlılar güvenlik kamerasının kendilerini çekmemesi için kullandıkları kamyoneti kendilerine siper etmeleri dikkat çekti. Zanlılar söktükleri mazgalları kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştı. (MAE-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement