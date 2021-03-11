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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Mavi' alan olan Siirt'te polisten vatandaşlara klipli mesaj

'Mavi' alan olan Siirt'te polisten vatandaşlara klipli mesaj

klibin görüntüsü

( SİİRT ) SİİRT

Polis Tarihi Mekan Gori 


- Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye’de Covid-19 salgınıyla mücadelede mavi kategoride bulunan Siirt için 'Hep Mavi Kal Siirt' klibi hazırlandı. Türkiye’de korona virüs salgınıyla mücadelede mavi kategoride bulunan Siirt için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ‘Hep Mavi Kal Siirt’ klibi hazırlandı. Polis ekiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları ve 'Hep Mavi Kal Siirt’ adı verilen klip, kentin önemli tarihi mekanlarında çekildi. Kentin doğa, turizm ve kültür değerlerine de yer verilen klipte, vatandaşlara tedbirlere uyulması için önemli mesajlar aktarıldı. Klip vatandaşlar tarafından beğenildi.
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