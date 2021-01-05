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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı

Marketten sigara ve içki çalan şüpheliler önce hem kameraya hem polise yakalandı

Olay anına ait iş yeri güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Ya Sonra Güvenlik Kamerası Harekete Geç Polis Ekipleri Dur İhtarı 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şüpheliler önce kameraya sonra polise yakalandı. Çorlu’da faaliyet gösteren bir büfede hırsızlık olayı meydana geldiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri Rumeli Mahallesi İsmet Paşa Bulvarı üzerinde yer alan marketin kapı camının kırık olduğunu fark etti. Olayı gerçekleştiren şüphelileri çevrede araştırmaya başlayan polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde sırtlarında çuval bulunan iki şahsı fark etti. Polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların taşıdıkları çuvallarda yapılan aramalarda marketten çalındığı tespit edilen 183 adet farklı markalardan sigara paketleri ve yine çeşitli markalarda 9 şişe içki ve bir miktar para ele geçirildi. Çalıntı malzemelere market sahibine teslim edilmek üzere el koyan polis ekipleri şüphelilerin 25 suç kaydı bulunan S.E. (16) ve 8 ayrı suç kaydı bulunan F.A. olduğunu da belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı kamerada İş yerine ait güvenlik kamerasına saniye yansıyan görüntülerde iş yeri önüne gelen iki şüphelinin kapıyı açmak için zorladıkları ancak açamayınca kapıyı kırarak kırık camdan içeri girdikleri görülüyor. Sigara raflarını ve içki şişelerini çuvallara dolduran şüphelilerin girdikleri şekilde marketten çıkarak kayıplara karışmaları görüntülere yansıyor. (SŞ-
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