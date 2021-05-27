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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, adli kontrol ile serbest bırakıldı

Marketteki kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, adli kontrol ile serbest bırakıldı

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( İZMİR ) İZMİR

Alışveriş Adli Kontrol Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markette, alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışma ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay 25 Mayıs günü 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, alışveriş yaptığı esnada S.A. isimli kadının yanına yaklaştı. Telefonunu eline alarak kadının gizlice fotoğraflarını çeken şahıs, daha sonra marketten çıktı. Meydana gelen olay marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüde alışveriş yapan kadının yanına yanaşan kişinin elindeki telefonla gizli fotoğraf çektiği, daha sonra çektiği fotoğrafa baktığı görüldü.
Aynı yerde, aynı yöntemle yine tacize kalkıştıÖte yandan aynı kişi, dün de aynı zincir markette bir başka kadının peşinde dolanırken güvenlik kameralarına yakalandı. Kamera görüntülerinde şüphelinin yine alışveriş yaptığı esnada bir kadının peşinde dolanması, elinde telefon bulunması, şüphe çektiği için telaşlanarak marketten çıktığı anlar yer aldı.Kimliği belirlendi, kıskıvrak yakalandı25 Mayıs günü market çalışanlarının, fotoğrafları çekilen S.A.'ya durumu bildirmesi ve S.A.'nın polis merkezine görüntülerle birlikte giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın H.K. (29) olduğu belirlendi. H.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıPolis ekipleri tarafından emniyette ifadesi alınan H.K.'nın bir anlık heves ile fotoğrafları çektiğini, daha sonra ise fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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