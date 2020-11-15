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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Market çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş yola yığıldı

Market çıkışında kalp krizi geçiren vatandaş yola yığıldı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Alışveriş Market Kalp Krizi Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin müdahalesinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir markete giren vatandaş, marketteki alışverişi tamamladıktan sonra cadde üzerinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan vatandaş marketten çıktığı esnada kalp krizi geçirerek yola yığıldı. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi bulunduğu noktada yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı vatandaş daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden vatandaşın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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