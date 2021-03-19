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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - Zift yüklü tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MARDİN - Zift yüklü tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Zift yüklü kamyonun otomobille çarpışması - Kazada yaralanan otomobil sürücüsü - Yaralının araçtan çıkarılması ve ilk müdahalenin yapılması - İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları - Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi Mardin 'de zift yüklü tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıMARDİN (AA) - Mardin 'de zift yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Artuklu ilçesinde Mardin - Diyarbakır kara yolunda, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait zift yüklü tanker ile Ali Baraj idaresindeki 06 APF 21 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Baraj ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçta sıkışan yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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