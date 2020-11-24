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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MARDİN - Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

MARDİN - Üç teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

- Operasyona giden askerlerin helikopterle alana inmesi Mardin 'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Dargeçit kırsalında düzenlenen, gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O'nun da aralarında bulunduğu 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve el bombası ele geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım - 8 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve özel harekat birlikleriyle başlatılan, Jandarma Atak helikopteri ve silahlı insansız hava unsurlarının da kullanıldığı operasyonda, gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu "Reber" kod adlı M.O'nun da bulunduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede arama yapıldı. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince yapılan aramada, M - 16 piyade tüfeği, 2 kaleşnikof piyade tüfeği, el bombası, patlayıcı madde, mühimmat, gece görüş dürbünü ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ölü ele geçirilen 2 kadın teröristin kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik çalışma sürerken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

El Bombası Kadın Terörist Komando Kadın Terörist Helikopter 

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