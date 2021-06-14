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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MARDİN - Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi

MARDİN - Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi

- Ölen öğretmenin yakınları - Cenaze namazının kılınması - Öğretmenin son yolculuğuna uğurlanması Mardin 'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmenden Suzan Basın'ın (28) cenazesi toprağa verildi.
Mardin Yolu Caddesinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması üzerine ağır yaralı halde kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde kurtarılamayan öğretmenler Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'ın (27) Mardin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Aileleri tarafından teslim alınan Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kastamonu'ya, Basın'ın cenazesi Nusaybin'e getirildi.
Cenazeye Basın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve meslektaşları katıldı.
Basın, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Hacılar Mezarlığında ağıtlarla toprağa verildi.
Gözyaşı döken baba Emin Basın ve diğer aile fertleri başsağlığı dileklerini kabul etti.

Başsağlığı Trafik Kazası Öğretmenler Cenaze Namazı Ağır Yaralı 

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